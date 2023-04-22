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Президент Бразилии направит на Украину советника для встречи с Зеленским

Бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва направит своего советника Селсу Аморима на Украину, чтобы провести встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщил в Twitter глава президентского секретариата Марсиу Маседу.

Президент Бразилии направит на Украину советника для встречи с Зеленским
© ТАСС

По его словам специальный советник по международным делам посетит Киев.

Ранее Аморим сообщил, что поставки оружия бывшей советской республике и антироссийские ограничения не способствуют диалогу и затягивают конфликт вокруг Украины. Как считает политик, желание западных стран нанести поражение Москве не способствует миру. До этого Аморим посетил Москву и провел встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Инасиу Лула да Силва выступил с инициативой о создании аналога «Большой двадцатки» с целью урегулирования ситуации конфликта на Украине. По его словам, США и Европа способствуют продолжению эскалации. Бразильский лидер выразил уверенность, что его инициатива найдет отклик на Западе.

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