Президент Бразилии направит на Украину советника для встречи с Зеленским

Бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва направит своего советника Селсу Аморима на Украину, чтобы провести встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщил в Twitter глава президентского секретариата Марсиу Маседу.

По его словам специальный советник по международным делам посетит Киев.

Ранее Аморим сообщил, что поставки оружия бывшей советской республике и антироссийские ограничения не способствуют диалогу и затягивают конфликт вокруг Украины. Как считает политик, желание западных стран нанести поражение Москве не способствует миру. До этого Аморим посетил Москву и провел встречу с президентом России Владимиром Путиным.