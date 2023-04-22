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Американцы не захотели видеть Байдена на посту президента

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Большинство демократов в Соединенных Штатах поддержат действующего американского лидера Джозефа Байдена, а большинство республиканцев проголосуют за экс-главу Белого дома Дональда Трампа, если они будут выдвинуты своими партиями на пост президента, сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос AP-NORC.

Американцы не захотели видеть Байдена на посту президента
© ТАСС

При этом, согласно исследованию, подавляющее большинство американцев не хочет видеть в качестве национального лидера ни действующего главу государства, ни его предшественника. Так, против переизбрания Байдена на выборах в 2024 году заявили 73 процента респондентов и 52 процента демократов. Против участия в выборах Трампа сообщили 70 процентов опрошенных, в том числе 45 процента республиканцев.

Однако если Байден будет выдвинут от Демократической партии, 41 процент демократов определенно, а еще 40 процентов, вероятно, поддержат его. Как показал опрос, только 19 процентов демократов не намерены поддерживать Байдена, если их партия выдвинет его в президенты.

В случае с Трампом 49 процентов республиканцев заявили, что «точно» и еще 22 процента «вероятно» проголосуют за него, если политик обойдет конкурентов на внутрипартийных праймериз.

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