Глава Минфина Германии получил удар ниже пояса от своей коллеги
Глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер получил удар ниже пояса от члена Европейского парламента Николы Бир, сообщает Bild.
На обнародованной видеозаписи видно, как во время партийного съезда Линдер стоит на сцене и аплодирует. В это время стоящая рядом Бир неожиданно нанесла удар ниже пояса председателю Свободной демократической партии. После того, как политик согнулся от боли, член Европарламента попыталась принести извинения. Линднер на это улыбнулся и положил ей на плечо руку, показывая, что все в порядке.
До этого, председатель СвДП попросил коллегу подняться на сцену для особых оваций в честь того, что Бир вскоре покинет пост заместителя лидера партии.
Линднер также пообещал Украине полную поддержку в защите от России, а Германия, по его словам, не должна ставить себя в экономическую зависимость от Китая.