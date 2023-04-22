Глава Минфина Германии получил удар ниже пояса от своей коллеги

На обнародованной видеозаписи видно, как во время партийного съезда Линдер стоит на сцене и аплодирует. В это время стоящая рядом Бир неожиданно нанесла удар ниже пояса председателю Свободной демократической партии. После того, как политик согнулся от боли, член Европарламента попыталась принести извинения. Линднер на это улыбнулся и положил ей на плечо руку, показывая, что все в порядке.