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В Китае ответили на призывы Запада оказать давление на Россию

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Посол КНР во Франции Лю Шайе в эфире телеканала LCI ответил на призывы Запада оказать давление на Россию. Он подчеркнул, что Китай не поддерживает подобные методы в отношении какой-либо страны, передает РИА Новости.

В Китае ответили на призывы Запада оказать давление на Россию
© РИА Новости

«Китайская дипломатия никогда не станет выступать за оказание давление на какую-либо страну», — заявил глава дипмиссии, указав, что такое поведение не в манере Пекина.

Ранее посол Китая в России Чжан Ханьхуэй рассказал, что западные страны находятся не в том положении, чтобы указывать Пекину, как ему стоит действовать в вопросе ситуации на Украине, призвав их прекратить давление на КНР.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен оценил позицию Китая по Украине и заявил, что Пекин хочет выглядеть приверженцем мира на Украине в глазах международного сообщества, одновременно помогая России.

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