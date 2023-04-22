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Минск утвердил соглашение с Москвой о единой промышленной политике

Совет министров Белоруссии утвердил соглашение о единой промышленной политике с Россией. Об этом сообщает Национальный правовой интернет-портал республики.

Минск утвердил соглашение с Москвой о единой промышленной политике
© Reuters

Совета Министров Республики Беларусь подписал соответствующее постановление 21 апреля. Уточняется, что соглашение о единой промышленной политике было подписано в Москве 15 февраля. Органом, который будет координировать реализацию выполнения соглашения, стало министерство промышленности Белоруссии.

Ранее "Коммерсантъ" сообщал, что Россия и Белоруссия подписали ряд соглашений о совместной деятельности по регулированию сетей связи и международного трафика, в частности, по борьбе с телефонным мошенничеством. Это позволит развить эффективную систему для ограничения мошеннического международного трафика на сетях связи Союзного государства. При этом соглашение никак не скажется на коммерческой деятельности операторов связи.

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