Минск утвердил соглашение с Москвой о единой промышленной политике

Совета Министров Республики Беларусь подписал соответствующее постановление 21 апреля. Уточняется, что соглашение о единой промышленной политике было подписано в Москве 15 февраля. Органом, который будет координировать реализацию выполнения соглашения, стало министерство промышленности Белоруссии.

Ранее "Коммерсантъ" сообщал, что Россия и Белоруссия подписали ряд соглашений о совместной деятельности по регулированию сетей связи и международного трафика, в частности, по борьбе с телефонным мошенничеством. Это позволит развить эффективную систему для ограничения мошеннического международного трафика на сетях связи Союзного государства. При этом соглашение никак не скажется на коммерческой деятельности операторов связи.