В офисе Зеленского назвали цель визита в Латвию

На саммите Североатлантического альянса, проведение которого запланировано в Вильнюсе на 11—12 июля, украинские власти хотят получить план присоединения Киева к членству в НАТО, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

По его словам, на мероприятии может быть предложен алгоритм движения Украины к членству в альянсе. Ермак выразил надежду на то, что североевропейские страны поддержат обеспечение безопасности бывшей советской республики до того, как она станет полноправным членом НАТО, и готовы закрепить это в соответствующем документе.

Политик также понадеялся, что партнеры продолжат оказывать помощь Украине. Глава офиса указал, что по поручению главы государства провел переговоры с представителями глав правительств Швеции, Норвегии, Дании, Исландии и Финляндии. Ермак отметил важность проведения глобального саммита мира, который должен состояться в одной из скандинавских стран.