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В офисе Зеленского назвали цель визита в Латвию

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На саммите Североатлантического альянса, проведение которого запланировано в Вильнюсе на 11—12 июля, украинские власти хотят получить план присоединения Киева к членству в НАТО, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

В офисе Зеленского назвали цель визита в Латвию
© ТАСС

По его словам, на мероприятии может быть предложен алгоритм движения Украины к членству в альянсе. Ермак выразил надежду на то, что североевропейские страны поддержат обеспечение безопасности бывшей советской республики до того, как она станет полноправным членом НАТО, и готовы закрепить это в соответствующем документе.

Политик также понадеялся, что партнеры продолжат оказывать помощь Украине. Глава офиса указал, что по поручению главы государства провел переговоры с представителями глав правительств Швеции, Норвегии, Дании, Исландии и Финляндии. Ермак отметил важность проведения глобального саммита мира, который должен состояться в одной из скандинавских стран.

Глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что все члены НАТО согласны на вступление Украины в организацию.

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