В Китае заявили, что США не хотят прекращения конфликта на Украине
Власти США не заинтересованы в прекращении конфликта на Украине. Такое мнение в интервью LCI высказал посол Китая во Франции Лю Шайе, передает «РИА Новости».
Он отметил, что для завершения конфликта необходимо, чтобы в этом были заинтересованы и имели желание начать диалог все стороны.
«Сейчас мы видим, что со стороны руководства России есть желание начать переговоры, украинская сторона также выразила желание к переговорам. Но мне кажется, что американцы не хотят прекращения войны, а члены НАТО продолжают поставлять Украине оружие», — добавил посол.
Ранее РФ направила странам альянса ноту из-за поставок вооружений Киеву. В МИД указывали, что любые грузы, содержащие оружие для Украины, станут законной целью для России.