В Китае заявили, что США не хотят прекращения конфликта на Украине

«Сейчас мы видим, что со стороны руководства России есть желание начать переговоры, украинская сторона также выразила желание к переговорам. Но мне кажется, что американцы не хотят прекращения войны, а члены НАТО продолжают поставлять Украине оружие», — добавил посол.