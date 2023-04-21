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Наместник Киево-Печерской лавры сообщил об аресте охраняющих ее казаков

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Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что украинские власти арестовывают охраняющих монастырь казаков. Об этом сообщает ТАСС.

Наместник Киево-Печерской лавры сообщил об аресте охраняющих ее казаков
© lenta.ru

Кроме того, по его словам, арестовывают студентов духовных школ канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на территории обители. Митрополит Павел обратил внимание, что подобные действия противоречат заявлениям секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о том, что применять силу по отношению к монахам канонической УПЦ во время выселения украинские власти не станут.

10 марта стало известно, что администрация заповедника «Киево-Печерская лавра» обязала монахов УПЦ покинуть здания монастыря до 29 марта. Руководство заповедника Киево-Печерской лавры, ссылаясь на выводы межведомственной группы, обвинило УПЦ в нарушении договора об использовании госимущества.

УПЦ — самоуправляемая церковь в составе Московского патриархата во главе с митрополитом Онуфрием. Украинские власти приняли решение запретить УПЦ Московского патриархата, несмотря на то, что после начала российской спецоперации церковь объявила о своей полной самостоятельности и независимости от Русской православной церкви (РПЦ), осудила военные действия и позицию патриарха Кирилла.

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