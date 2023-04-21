В столице Судана установилось затишье

Относительное затишье установилось в Хартуме в пятницу после согласия армии Судана и сил быстрого реагирования (спецназ) на соблюдение режима прекращения огня. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.
Он, в частности, демонстрирует в прямом эфире кадры кварталов суданской столицы без звуков стрельбы и взрывов. Также сообщается о значительном снижении напряженности между сторонами конфликта в провинциях страны.
Некоторое время назад суданская армия объявила о готовности соблюдать гуманитарное перемирие в стране в течение трех дней начиная с пятницы.
Вечером в четверг силы быстрого реагирования объявили о согласии на перемирие с суданской армией на время начавшегося мусульманского праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам) при международном посредничестве. В качестве гарантов назывались Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. Однако в пятницу утром армия Судана заявила, что не собирается придерживаться режима прекращения огня.