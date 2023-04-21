В Италии заморозили активы Артема Усса

Власти Италии заморозили активы Артема Усса, арестованного в республике по запросу США и сбежавшего из-под домашнего ареста в ожидании экстрадиции. Как утверждает в пятницу газета Il Messaggero, речь идет о небольшой вилле и активах на сумму около €160 тыс.

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Адвокат сообщил, что Артем Усс находится в Москве

По ее данным, соответствующий указ подписал министр экономики и финансов Джанкарло Джорджетти. Ранее министр юстиции Карло Нордио сообщил, что власти Италии рассматривают возможности по заморозке активов Усса.

Артем Усс, сын губернатора Красноярского края Александра Усса, обвиняется в США в уклонении от санкций и отмывании денег. В США ему грозит от 20 до 30 лет тюрьмы. Он был задержан в Италии 17 октября прошлого года, затем под домашним арестом ожидал решения суда об экстрадиции в США. 21 марта суд в Милане принял положительное решение по этому вопросу. 23 марта стало известно об исчезновении россиянина. Позже он добровольно явился в следственный департамент МВД России. Российский суд также объявлял Усса в международный розыск в рамках уголовного дела о легализации денежных средств в особо крупном размере, Россия тоже требовала его выдачи.