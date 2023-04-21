Стало известно о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье

На подконтрольной Киеву территории Запорожской области прогремели два взрыва. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на украинское СМИ.

«В Запорожье прогремели два взрыва. В городе и области объявлена воздушная тревога», — говорится в тексте.

Также, по данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, которые приводит агентство, воздушная тревога звучит на территории Днепропетровской области, которая прилегает к Запорожскому региону с севера. Кроме того там тоже сообщили о взрывах.