$81.49-0.1389.35-0.11

В Польше заявили о движении к созданию единого государства с Украиной

4

Пока Варшава и Киев обсуждают создание общего государства «без границ», интеграция уже идет полным ходом. Такое мнение в своей статье в Rzeczpospolita высказал обозреватель Михал Шулджиньский, передает «РИА Новости».

В Польше заявили о движении к созданию единого государства с Украиной
© офис президента Украины

«Варшава и Киев обсуждают различные будущие формы сотрудничества Польши и Украины: будь это тесный союз, федерация, уния или особое партнерство. Между тем, на уровне общества это уже существует. А то, что Польша стала двунациональной, — это просто факт», — отметил он.

Шулджиньский объяснил свои слова тем, что на сегодняшний день в стране проживает более 8% украинцев от общего количества населения. По его словам, их отличает богатство и образованность. Журналист считает, что это имеет «как положительные, так и отрицательные последствия» для Польши. Хорошая сторона заключается в экономике, поскольку богатые мигранты могут больше покупать, а также охотнее берутся за работу. В качестве плохого последствия Шулджиньский указал на рост конкуренции на брачном рынке среди женщин.

4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий