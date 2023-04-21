В Польше заявили о движении к созданию единого государства с Украиной

«Варшава и Киев обсуждают различные будущие формы сотрудничества Польши и Украины: будь это тесный союз, федерация, уния или особое партнерство. Между тем, на уровне общества это уже существует. А то, что Польша стала двунациональной, — это просто факт», — отметил он.

Шулджиньский объяснил свои слова тем, что на сегодняшний день в стране проживает более 8% украинцев от общего количества населения. По его словам, их отличает богатство и образованность. Журналист считает, что это имеет «как положительные, так и отрицательные последствия» для Польши. Хорошая сторона заключается в экономике, поскольку богатые мигранты могут больше покупать, а также охотнее берутся за работу. В качестве плохого последствия Шулджиньский указал на рост конкуренции на брачном рынке среди женщин.