Пекин предупредил о последствиях вмешательства в отношения Китая с Россией

Ни одно государство не может вмешиваться в отношения Пекина и Москвы. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передает ТАСС.

Он прокомментировал заявление министра финансов США Джанет Йеллен о якобы «несерьезном» отношении Пекина к конфликту на Украине. «Мы призываем США занять ответственную позицию и вместе с международным сообществом приложить усилия для политического урегулирования кризиса», — заявил дипломат.

Ван Вэньбинь предупредил, что текущая политика Вашингтона может привести к эскалации напряженности. Он отметил, что ни одно государство не вправе вмешиваться в двусторонние отношения России и Китая.