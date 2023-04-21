Европе стоит понять, что Украина — гнилой корабль, который стоит пустить на воду и утопить. Это лучшее, что можно сделать. Об этом заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.

По словам офицера, виной всему — повсеместная коррупция, которая уже может быть поводом для отказа от любого вида поддержки со стороны западных стран. Риттер подчеркивает, что западные страны усугубляют ситуацию, делая вид, что киевский режим заслуживает доверия.

Экс-разведчик обратил внимание на то, что Европе следует прекратить попытки поддержать президента Украины Владимира Зеленского, так как Киев думает только о своих интересах.

Ранее Риттер высказал предположение, что власти США знают о коррупционных преступлениях президента Украины Владимира Зеленского, но скрывают это. «Они содействуют этому. Такова цена ведения бизнеса на Украине. Они знают и поэтому не допускают инспекций и аудитов», — посчитал Риттер.