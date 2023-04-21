На Украине узаконили экзамен для получения гражданства

Президент Украины Владимир Зеленский подписал в пятницу закон, согласно которому иностранцы для получения гражданства страны должны будут сдать экзамены по украинскому языку и на знание истории и Украины. Это следует из сообщения, опубликованного на сайте Верховной рады.

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Согласно закону, иностранец, желающий получить гражданство Украины, должен будет сдать экзамены по основам конституции страны, истории Украины и на владение государственным украинским языком на определенном уровне. Он должен будет представить в официальные органы документы, подтверждающие сдачу экзаменов.

Иностранец может сдать экзамены уже после получения гражданства, на это отводится два года. Если за этот срок он не сможет пройти эти испытания, он будет лишен украинского гражданства.