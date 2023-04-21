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Суд в США назначил дату слушания по делу об утечке документов Пентагона

Суд в США назначил дату слушания по мере пресечения обвиняемому в утечке секретных документов Пентагона 21-летнему военнослужащему Джеку Тейшейре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу юридических документов Соединенных Штатов.

Суд в США назначил дату слушания по делу об утечке документов Пентагона
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«Слушание по вопросу о мере пресечения назначено на 27 апреля на 13.00», — сказано в документе.

Об утечке секретных материалов Пентагона впервые стало известно 7 апреля. В разведданных содержалась, в частности, информация о планах НАТО по укреплению украинских войск. 13 апреля Федеральное бюро расследований (ФБР) арестовало подозреваемого в утечке Тейшейру.

По данным следствия, военнослужащий ВВС Нацгвардии США был лидером небольшой игровой онлайн-группы в Discord, в которую за последние несколько месяцев просочились секретные разведданные. Ему предъявлены обвинения в несанкционированном хранении и передаче информации о национальной обороне, а также в несанкционированном изъятии и хранении засекреченных документов или материалов.

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