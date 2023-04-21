СМИ: Совет Европы рассмотрит заявку Косово на вступление 24 апреля

«В проекте решения, которое должно быть представлено в понедельник, ссылаются на соглашения с переговоров Белграда и Приштины в Брюсселе 27 февраля и северомакедонском Охриде 18 марта, в которых говорится, что Сербия «не будет выступать против членства Косово в международных организациях», — указывается в тексте.