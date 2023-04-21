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Kosovo Online: Совет Европы рассмотрит заявку Косово на вступление 24 апреля

Совет Европы добавил в повестку дня на 24 апреля обсуждения запроса непризнанного Косово на присоединение к организации, пишет Kosovo Online со ссылкой на источники. По информации портала, данный вопрос будет изучен в ходе внеочередного собрания комитета министров СЕ.

СМИ: Совет Европы рассмотрит заявку Косово на вступление 24 апреля
© газета.ру

«В проекте решения, которое должно быть представлено в понедельник, ссылаются на соглашения с переговоров Белграда и Приштины в Брюсселе 27 февраля и северомакедонском Охриде 18 марта, в которых говорится, что Сербия «не будет выступать против членства Косово в международных организациях», — указывается в тексте.

Как отмечается, в пользу разблокировки вопроса о членстве Косово в СЕ высказываются Германия и Италия, они настаивали на активизации соответствующего процесса в рамках встреч на текущей неделе, но из-за сопротивления внутри организации, согласились подождать итогов встречи высокопоставленных представителей Белграда и Приштины 2 мая.

«На встрече будет сделан шаг к формированию Союза сербских муниципалитетов, прежде чем они поднимут вопрос о приеме Косово в Совет Европы», — подчеркивает один из источников портала.

Ранее сообщалось, что Евросоюз введет безвизовый режим для граждан Косово к началу 2024 года.

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