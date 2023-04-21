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Украинский посол призвал искать альтернативу зерновой сделке

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Украине нужно искать альтернативные варианты поставок зерна. С таким призывом выступил украинский посол в Турции Василий Боднар из-за опасений блокирования зернового коридора по Черному морю, передает издание «Укринформ».

Украинский посол призвал искать альтернативу зерновой сделке
© lenta.ru

«Нам нужно думать над какими-то альтернативными вариантами, если россияне попытаются заблокировать зерновое соглашение 18 мая. (...) Возможно, уже сейчас нам нужно формировать планы "Б" и "С", куда пойдут суда», — считает он.

Боднар заявил, что Украине необходимо учитывать внутреннюю ситуацию в Турции, в том числе предстоящие президентские и парламентские выборы. Кроме того, Киев, по его словам, должен принимать во внимание перспективы развития ситуации с зерновой сделкой. Дипломат допустил, что все указанные варианты просчитываются и прописываются в плане действий на случай непредвиденных обстоятельств.

Ранее МИД России обвинил Украину в создании сложностей в реализации зерновой сделки. Пресс-секретарь ведомства Мария Захарова уточнила, что с владельцев судов берут взятки за быструю регистрацию. Она также обвинила представителей Европы в том, что они «бросили все силы на удовлетворение растущих коммерческих аппетитов Киева».

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