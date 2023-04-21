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Дипломат ЕС: Брюссель признает только план Зеленского по мирному урегулированию

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Высокопоставленный европейский дипломат заявил журналистам, что ЕС поддерживает план президента Украины Владимира Зеленского по мирному урегулированию и только украинцы могут решать, как взаимодействовать с Россией, несмотря на разные мирные инициативы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы поддерживаем мирный план президента Зеленского, все его пункты, обсуждаем его продвижение на международной арене. Что касается других инициатив, то только украинцы могут решать, когда и где начинать взаимодействовать с Россией по любой инициативе», — сказал он.

Также, по словам дипломата, инициатива Бразилии по прекращению огня «несвоевременна и политически мотивирована», так как ее выдвигают в преддверии «вероятного контрнаступления украинских вооруженных сил».

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус назвал «абсолютно нормальным», если украинская армия будет проводить боевые операции на территории России. По мнению министра, это допустимо, чтобы отрезать пути снабжения войск РФ, однако в результате таких действий не должны пострадать мирные жители. Писториус также подчеркнул, что в поставках оружия существуют «красные линии», а если Украина будет просить запрещенные боеприпасы, ей следует отказать.

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