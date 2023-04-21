Перспектива вступления Украины в НАТО была одной из последних капель, переполнивших чашу терпения России, когда началась специальная военная операция. И сейчас Столтенберг вновь активно педалирует эту тему, хотя прекрасно понимает, что Украина в ее сегодняшнем виде ни в какое НАТО вступать не будет. Никто ее туда не примет.



Другое дело, что после окончания СВО, то, что останется от Украины (если вообще останется), возможно, как-то будет дальше куда-то риторически вступать. И на Украине прекрасно понимают, что этот дискурс раздражает Москву, и поддерживают его.

Алексей Мартынов Политолог, директор Международного института новейших государств