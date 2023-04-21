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Политолог оценил новое заявление главы НАТО по членству Украины в альянсе

Политолог и директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов прокомментировал слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что все страны альянса якобы готовы принять в него Украину. Эксперт назвал это заявление гипотетическим.

Перспектива вступления Украины в НАТО была одной из последних капель, переполнивших чашу терпения России, когда началась специальная военная операция. И сейчас Столтенберг вновь активно педалирует эту тему, хотя прекрасно понимает, что Украина в ее сегодняшнем виде ни в какое НАТО вступать не будет. Никто ее туда не примет.

Другое дело, что после окончания СВО, то, что останется от Украины (если вообще останется), возможно, как-то будет дальше куда-то риторически вступать. И на Украине прекрасно понимают, что этот дискурс раздражает Москву, и поддерживают его.

Алексей Мартынов
Алексей МартыновПолитолог, директор Международного института новейших государств

Страна, на территории которой происходит военный конфликт, не может рассматриваться как потенциальный член НАТО, отметил Мартынов.

"О согласии всех членов НАТО на вступление Украины в альянс Столтенберг сказал гипотетически. Насколько я понимаю, никто не проводил опроса по этому поводу", — добавил он.

Ранее Столтенберг перед началом встречи контактной группы по поддержке Киева на авиабазе "Рамштайн" в Германии заявил, что все союзники по НАТО согласны на вступление Украины в альянс.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан воспринял эти слова главы НАТО с иронией и недоумением.

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