$81.49-0.1389.35-0.11

Кулеба призвал главу дипломатии ЕС решить вопрос с поставками боеприпасов

4

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба позвонил главе дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозепу Боррелю и попросил его посодействовать решению вопроса о выделении денег на снаряды для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

Кулеба призвал главу дипломатии ЕС решить вопрос с поставками боеприпасов
© Lenta.ru

Кулеба поблагодарил ЕС за последний один миллиард евро, предназначенный для срочной покупки недостающих боеприпасов.

«Я призвал Верховного представителя помочь завершить как можно раньше обсуждения по второму траншу по совместным закупкам на 1 миллиард евро, чтобы обеспечить безопасность Европы», — сообщил глава МИД Украины.

Ранее Боррель заявил, что Евросоюз уже подготовил 16 тысяч солдат ВСУ.

«Более 16 тысяч военных уже подготовлены, переданы боеприпасы и ракеты на сумму более 600 миллионов евро», — сообщил он.

4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий