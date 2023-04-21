Кулеба призвал главу дипломатии ЕС решить вопрос с поставками боеприпасов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба позвонил главе дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозепу Боррелю и попросил его посодействовать решению вопроса о выделении денег на снаряды для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.