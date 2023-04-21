Угодившему в скандал вице-премьеру Великобритании нашли замену
Вице-премьеру Великобритании Доминику Раабу, угодившему в скандал, нашли замену — его должность занял Оливер Дауден, передает Reuters.
Уточняется, что правительство королевства назначило Даудена замминистра премьер-министра после того, как Рааб подал в отставку.
Вице-премьер Великобритании Доминик Рааб решил уйти со своего поста после расследования и обвинений в неподобающем поведении в его адрес. Это случилось после того, когда не менее 24 госслужащих подали на него жалобы.