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Угодившему в скандал вице-премьеру Великобритании нашли замену

Вице-премьеру Великобритании Доминику Раабу, угодившему в скандал, нашли замену — его должность занял Оливер Дауден, передает Reuters.

Угодившему в скандал вице-премьеру Великобритании нашли замену
© Lenta.ru

Уточняется, что правительство королевства назначило Даудена замминистра премьер-министра после того, как Рааб подал в отставку.

Вице-премьер Великобритании Доминик Рааб решил уйти со своего поста после расследования и обвинений в неподобающем поведении в его адрес. Это случилось после того, когда не менее 24 госслужащих подали на него жалобы.

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