Угодившему в скандал вице-премьеру Великобритании нашли замену

Уточняется, что правительство королевства назначило Даудена замминистра премьер-министра после того, как Рааб подал в отставку.

Вице-премьер Великобритании Доминик Рааб решил уйти со своего поста после расследования и обвинений в неподобающем поведении в его адрес. Это случилось после того, когда не менее 24 госслужащих подали на него жалобы.