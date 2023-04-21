Боррель сообщил, что ЕС уже подготовил для Украины 16 тыс. солдат

Евросоюз (ЕС) уже обеспечил тренировку 16 тыс. украинских военных и передал Киеву 600 млн различных боеприпасов, включая ракеты. Об этом сообщил в пятницу в Twitter глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, который принимает участие во встрече контактной группы по Украине в Рамштайне.

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"На заседании контактной группы по обороне Украины я проинформировал о военной поддержке ЕС. Свыше 16 тыс. военных уже подготовлены, свыше 600 млн единиц боеприпасов и ракет переданы", - написал он.

Он также заявил, что страны ЕС "продолжают работать над совместными закупками" оружия и военной техники. Боррель выразил надежду, что это все поможет Украине победить.