$81.62-0.0489.46+0.09
13 минут назад

Боррель сообщил, что ЕС уже подготовил для Украины 16 тыс. солдат

ТАСС

Евросоюз (ЕС) уже обеспечил тренировку 16 тыс. украинских военных и передал Киеву 600 млн различных боеприпасов, включая ракеты. Об этом сообщил в пятницу в Twitter глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, который принимает участие во встрече контактной группы по Украине в Рамштайне.

Боррель сообщил, что ЕС уже подготовил для Украины 16 тыс. солдат
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"На заседании контактной группы по обороне Украины я проинформировал о военной поддержке ЕС. Свыше 16 тыс. военных уже подготовлены, свыше 600 млн единиц боеприпасов и ракет переданы", - написал он.

Он также заявил, что страны ЕС "продолжают работать над совместными закупками" оружия и военной техники. Боррель выразил надежду, что это все поможет Украине победить.

Ранее европейские СМИ сообщили о разногласиях между Польшей и Францией о том, как расходовать выделенные в марте €2 млрд из Европейского фонда мира на закупку новых боеприпасов для Украины. Франция требует, чтобы контракты на поставки распределялись между преимущественно европейскими военными производителями, Польша требует открыть их для всех стран мира, включая США.

В мире,Жозеп Боррель,ЕС,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий