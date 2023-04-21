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Заявление Столтенберга об Украине в НАТО удивило Орбана

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с удивлением отреагировал на заявление генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что все союзники по альянсу готовы принять Украину. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Столтенберг заявил перед встречей контактной группы по поддержке Украины на базе Рамштайн, что все союзники НАТО согласны с тем, что «будущее Украины — в семье альянса».

«Что?!» — написал Орбан в соцсетях.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский выступил с видеообращением, в котором подчеркнул, что «ни европейцы, ни украинцы не поймут», если на ближайшем саммите НАТО не прозвучит приглашение страны в альянс. После этого главу государства пригласили на саммит, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе.

Столтенберг: все страны НАТО согласны на членство Украины

Напомни, глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее говорил, что Будапешт не будет поддерживать вступление Украины ни в НАТО, ни в Евросоюз. Причиной тому служат проблемы с восстановлением права закарпатских венгров.

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