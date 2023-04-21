Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с удивлением отреагировал на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что все члены альянса ждут вступления Украины в военный блок. Свою реакцию политик выразил на своей странице в Twitter.

«Что?!», — написал политик, комментирую публикацию слов главы Североатлантического альянса, который заявил, что поддержка членов НАТО сделает присоединение Киева к блоку возможным.

Ранее Столтенберг перед началом встречи контактной группы по поддержке Киева на авиабазе Рамштайн в Германии заявил, что все союзники по НАТО согласны на вступление Украины в альянс.