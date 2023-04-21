$81.62-0.0489.46+0.09

В Норвегии опровергли новости о шпионском оборудовании на траулерах из РФ

Представители норвежской судоверфи в Киркенесе заявили, что на борту российских траулеров, которые заходят туда на ремонт, не находили шпионского оборудования. Об этом сообщает NRK.

В Норвегии опровергли новости о шпионском оборудовании на траулерах из РФ
© РИА Новости

Главный представитель профсоюза верфи «Кимек» в Киркенесе Райнер Ингебригтсен рассказал, что каждый день занимается ремонтом российских рыболовецких судов. До сих пор он не замечал никакого подозрительного оборудования.

Киркенес находится недалеко от границы с Мурманской областью

Ингебригтсен подчеркнул, что российские траулеры составляют основу работы верфи - на них приходится около 80 процентов ее оборота.

Слова Ингебригтсена подтвердил директор «Кимека» Грегер Маннсверк.

«Мы имеем достаточно хорошее представление о том, что находится на борту, и никогда не находили ничего, что указывало бы на то, что они занимаются разведкой», - подчеркнул он.

Ранее NRK сообщила, что около 50 российских гражданских судов могут использоваться российской разведкой для шпионажа за критически важной инфраструктурой в Норвегии.

NRK утверждала, что на траулеры могут устанавливать шпионское оборудование, чтобы замерять глубину на причалах, передавать информацию о состоянии морского дна или фотографировать западные корабли.

На фоне выхода материала NRK начальник полиции области Финнмарк Эллен Катрин Хетта призвала сократить зону, в которой российские рыбаки могут свободно перемещаться.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий