В Норвегии опровергли новости о шпионском оборудовании на траулерах из РФ

Представители норвежской судоверфи в Киркенесе заявили, что на борту российских траулеров, которые заходят туда на ремонт, не находили шпионского оборудования. Об этом сообщает NRK.

Главный представитель профсоюза верфи «Кимек» в Киркенесе Райнер Ингебригтсен рассказал, что каждый день занимается ремонтом российских рыболовецких судов. До сих пор он не замечал никакого подозрительного оборудования.

Киркенес находится недалеко от границы с Мурманской областью

Ингебригтсен подчеркнул, что российские траулеры составляют основу работы верфи - на них приходится около 80 процентов ее оборота.

Слова Ингебригтсена подтвердил директор «Кимека» Грегер Маннсверк.

«Мы имеем достаточно хорошее представление о том, что находится на борту, и никогда не находили ничего, что указывало бы на то, что они занимаются разведкой», - подчеркнул он.

Ранее NRK сообщила, что около 50 российских гражданских судов могут использоваться российской разведкой для шпионажа за критически важной инфраструктурой в Норвегии.

NRK утверждала, что на траулеры могут устанавливать шпионское оборудование, чтобы замерять глубину на причалах, передавать информацию о состоянии морского дна или фотографировать западные корабли.