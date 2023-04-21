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Правительство Канады вышло на защиту женщин «от гендерного насилия» на каблуках

Мужская часть правительства Канады решила поддержать движение в защиту женщин «от гендерного насилия», надев розовые туфли на каблуках и устроив дефиле в одном из кабинетов для заседаний. Об этом пишет РЕН ТВ.

Министр транспорта Канады пояснил, что таким образом политики решили поддержать женщин в их борьбе против насилия и агрессии со стороны мужчин.

На видео, опубликованном изданием, мужчины в деловых костюмах и ярко-розовых лодочках на шпильке, идут вкруг стола, а затем фотографируются.

Канадские чиновники, проведя такую акцию, решили стать участниками движения Hope in Heels. Оно призывает мужчин заняться решением проблемы насилия в отношении женщин, отмечает телеканал 360.

Ранее премьер-министр Франции Элизабет Борн отчитала госсекретаря-феминистку Марлен Шьяппа за появление на обложке Playboy в гламурных нарядах. Фото Шьяппа появились в журнале, иллюстрируя ее 12-страничное интервью о правах женщин, геев и законности абортов.

Поступок Шьяппа вызвал раздражение и у других коллег в правительстве, ее фото в дизайнерском белье на страницах журнала были расценены как «неправильное сообщение» обществу.

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