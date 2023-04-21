Суд в Киеве оставил под домашним арестом наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла
Киевский апелляционный суд оставил под домашним арестом наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Об этом в пятницу сообщило издание "Страна".
По решению суда наместник лавры останется под арестом до 30 мая. Следствие считает, что митрополит Павел оправдывал действия России в Украине во время общения с прихожанами монастыря. Митрополит находится под домашним арестом с начала апреля.
После оглашения решения суда, митрополит Павел подарил судьям и прокурору пасхальные яйца.
Ранее сегодня представители украинского минкульта опечатали очередной корпус Лавры, а полиция задержала семинариста. В Лавру пускают по паспортам, с досмотром вещей и проверкой металлоискателем.