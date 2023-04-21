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Суд в Киеве оставил под домашним арестом наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла

Киевский апелляционный суд оставил под домашним арестом наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Об этом в пятницу сообщило издание "Страна".

Суд в Киеве оставил под домашним арестом наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла
© Российская Газета

По решению суда наместник лавры останется под арестом до 30 мая. Следствие считает, что митрополит Павел оправдывал действия России в Украине во время общения с прихожанами монастыря. Митрополит находится под домашним арестом с начала апреля.

После оглашения решения суда, митрополит Павел подарил судьям и прокурору пасхальные яйца.

Ранее сегодня представители украинского минкульта опечатали очередной корпус Лавры, а полиция задержала семинариста. В Лавру пускают по паспортам, с досмотром вещей и проверкой металлоискателем.

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