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В Германии заявили об отсутствии решений о расширении НАТО

НАТО на данном этапе сосредоточена на оказании Украине помощи, каких-либо решений о вступлении страны в альянс нет. Об этом заявила в пятницу на брифинге в Берлине заместитель официального представителя кабмина ФРГ Кристиане Хофман.

В Германии заявили об отсутствии решений о расширении НАТО
© U.S. Air Force

Ее попросили прокомментировать слова генсека блока Йенса Столтенберга. Ранее он сказал: "Все страны альянса согласны с тем, что будущее Украины - в НАТО".

"Мы согласны с нашими партнерами, что в первую очередь речь идет о продолжении военной, гуманитарной и финансовой помощи для Украины. Это сейчас на первом плане", - сказала она.

"В настоящее время нет решений о вступлении Украины", - добавила Хофман.

Представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер со своей стороны отказался интерпретировать слова Столтенберга, рекомендовав обратиться в пресс-службу НАТО.

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