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Лондон ввел санкции против ряда россиян из-за приговора Кара-Мурзе*

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Власти Великобритания ввели санкции в отношении пятерых россиян. Этому предшествовало оглашение приговора Владимиру Кара-Мурзе*, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД страны.

Лондон ввел санкции против ряда россиян из-за приговора Кара-Мурзе*
© РИА Новости

В санкционный список включили судью Елену Ленскую, двоих следователей по делу Кара-Мурзы* и двоих сотрудников ФСБ РФ.

Кара-Мурзу* приговорили 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене и дискредитации российской армии.

*Владимир Кара-Мурза включен Минюстом в реестр иноагентов

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