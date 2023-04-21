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Вице-премьер Британии Рааб подал в отставку на фоне скандала

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Заместитель премьер-министра, лорд-канцлер, министр юстиции Великобритании Доминик Рааб принял решение об уходе в отставку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо, направленное премьер-министру страны Риши Сунаку.

Вице-премьер Британии Рааб подал в отставку из-за обвинений в буллинге
© globallookpress.com

Шаг был сделан на фоне расследования жалоб на его агрессивное поведение с подчиненными.

Рааб подчеркнул, что выходит из состава правительства. Заместитель премьер-министра напомнил о том, что он инициировал проведение расследования и заверил подать в отставку при выявлении каких-либо свидетельств тиранического поведения. Он указал на важность сдержать слово в данной ситуации.

Ранее телеканал Sky News сообщил, что

Риши Сунаку передали отчет по неподобающему поведению британского вице-премьера Доминика Рааба по отношению к сотрудникам.

Впервые информация о том, что Рааб обвиняется в неподобающем поведении, появилась в ноябре 2022 года.

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