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В МИД Ирана назвали США «крестным отцом» «Исламского государства*»

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани, заявил, что слова Роберта Кеннеди-младшего о том, что «США создали "Исламское государство*"», говорят о том, что США являются «крестным отцом» этой группировки. Об этом пишет РИА Новости.

В МИД Ирана назвали США «крестным отцом» «Исламского государства*»
© globallookpress.com

По его словам, сомнений в том, что США создали ИГ* не было и раньше, однако для тех, кто намеренно закрыл глаза на эту правду, заявления Кеннеди еще раз подчеркивает истину о том, что Америка – «крестный отец» этой организации.

Роберт Кеннеди-младший является племянником экс-президента США Джона Кеннеди. 19 апреля он объявил о своем участии в предвыборной гонке на пост президента от Демократической партии. От этой же партии намерен баллотироваться и Джо Байден.

В своей речи Кеннеди также заявил, что что Вашингтон не хочет признавать то, что конфликт на Украине – это катастрофа для США, а российской армии невозможно противостоять. Он также признался, что его сын участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ.

* Запрещенная в России террористическая организация

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