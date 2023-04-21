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В Копенгагене мужчина поджег себя перед посольством США

Полиция Копенгагена в пятницу выехала к посольству США после сообщений о том, что неизвестный совершил акт самосожжения у здания диппредставительства. Об этом сообщается на странице полиции в Twitter.

В Копенгагене мужчина поджег себя перед посольством США
© globallookpress.com

"Мы находимся у американского посольства на улице Даг Хеммершёльдс алле в Эстербру (район Копенгагена - прим. ТАСС). По-видимому, здесь некий мужчина поджег себя", - говорится в тексте.

По сведениям правоохранителей, огонь потушен, мужчина находится в сознании.

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