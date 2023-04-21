В Копенгагене мужчина поджег себя перед посольством США
Полиция Копенгагена в пятницу выехала к посольству США после сообщений о том, что неизвестный совершил акт самосожжения у здания диппредставительства. Об этом сообщается на странице полиции в Twitter.
"Мы находимся у американского посольства на улице Даг Хеммершёльдс алле в Эстербру (район Копенгагена - прим. ТАСС). По-видимому, здесь некий мужчина поджег себя", - говорится в тексте.
По сведениям правоохранителей, огонь потушен, мужчина находится в сознании.