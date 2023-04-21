Сенаторы-республиканцы призывают Байдена прекратить неограниченную помощь Киеву

«Наша национальная и экономическая безопасность требуют альтернативы. Безудержная помощь США Украине должна прекратиться, и мы будем категорически против всех будущих пакетов помощи, если они не будут связаны с четкой дипломатической стратегией, направленной на скорейшее завершение этой войны», — подчеркнули депутаты.