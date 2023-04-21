Рейтинг Макрона упал до рекордного минимума
Рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона опустился до рекордного минимума на фоне протестов против пенсионной реформы. Как сообщает «Интерфакс», опрос консалтинговой компании BVA показал, что сейчас к нему положительно относятся лишь 26%.
Французский президент потерял в своем рейтинге два пункта с конца марта, опустившись до уровня, какой у него был в начале кризиса «желтых жилетов» в октябре 2018 года. Премьер-министр Элизабет Борн потеряла один пункт — ее действия одобряют 27%. Это худший результат главы правительства со времени ее назначения в мае 2022 года.
В результате утверждения пенсионной реформы негативное отношение к Макрону сохраняется у 45% опрошенных. Доля смирившихся выросла на восемь пунктов и достигла 24%. Это самый высокий уровень за все время исследований.
Также выросло число французов, которые хотят, чтобы социальный протест продолжался — на три пункта, до 63%. Опрошенные также скептически относятся к целям, обозначенным Макроном во время выступления после утверждения реформы. 69% заявили, что заявление не оправдало их ожиданий, а 73% считают, что объявленные цели нереалистичны.
Напомним, что пенсионная реформа во Франции была резко воспринята в обществе. С начала года в стране проходят манифестации против нововведений. В марте Борн провела данный закон без голосования в парламенте. Это, в свою очередь, вызвало резкую реакцию населения. Впоследствии Макрон принял закон и выступил с речью, оправдав «необходимую» реформу.