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В Минске заявили о пятикратном росте очередей на выезд в ЕС

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Перед выходными 22-23 апреля очереди из легковых машин на выезд в страны ЕС из Белоруссии стали в пять раз длиннее. Об этом сообщается в Telegram-канале Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии.

Больше всего машин скопилось перед пунктом пропуска Тересполь (Брест, границы с Польшей). В ГПК подчеркнули, что в течение недели сопредельная сторона пропускала в среднем 32 процента авто.

Также задержки в оформлении зафиксированы в литовских пунктах пропуска Лаворишкес (Котловка), Мядининкай (Каменный Лог), Шальчининкай (Бенякони) и Райгардас (Привалка).

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Скопление грузовиков произошло перед литовским пунктом пропуска Шальчиникай (Бенякони) и польским Кукурыки (Козловичи).

Летом 2022 года Польша закончила строительство забора на границе с Белоруссией. Высота стального забора с колючей проволокой составляет пять метров, запланированная длина - 187 километров.

В Варшаве эту меру объяснили укреплением безопасности Польши и ЕС. Забора позволил остановить «появление пути нелегальной миграции, призванного дестабилизировать ситуацию в регионе», отмечал глава МВД страны Мариуш Каминский.

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