Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сообщения о возможной причастности Москвы к каким-либо попыткам вмешательства в политику Германии являются фальшивыми. Об этом он заявил The Washington Post. "Это стопроцентная фальшивка", - сказал Песков. В своей статье The Washington Post со ссылкой на данные европейской разведки пишет о том, что в Москве отдали приказ специалистам по политической стратегии сосредоточиться на Германии для того, чтобы развить антивоенные настроения в Евросоюзе и ослабить поддержку Украины. В материалах говорится о том, что Россия пыталась вмешаться в политику ФРГ, создав коалицию из крайне левых и крайне правых. Согласно утверждениям разведки, целью коалиции должно было стать получение большинства на выборах любого уровня в Германии. Также в материале утверждается, что Россия планировала поддерживаться протесты против властей Германии. Ранее немецкое издание Merkur со ссылкой на предложения Союза налогоплательщиков по оптимизации бюджетных расходов сообщило, что расходы правительства так называемой коалиции "светофор" из бюджета Германии на поддержание внешнего имиджа в 2022 году были на 80% выше показателя предыдущего года.