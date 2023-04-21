$81.62-0.0489.46+0.09

На Украине пограничники поймали переодетого в женщину мужчину

1

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины поймали в Одесской области мужчину, переодевшегося в женскую одежду, чтобы сбежать из страны. Об этом ведомство сообщило в Telegram.

На Украине пограничники поймали переодетого в женщину мужчину
© Lenta.ru

Пограничники встретили женщину, которая носила солнцезащитные очки в темное время суток. Она оказалось мужчиной, который вернулся на Украину перед Пасхой и пытался вновь уехать за границу после праздника. Сотрудники погранслужбы вручили ему повестку.

18 апреля Служба безопасности Украины (СБУ) задержала проводника поезда «Запорожье — Перемышль», который организовывал выезд мужчин призывного возраста за границу. Он прятал в вентиляционной шахте, где они должны были находиться во время прохождения паспортного контроля.

Ранее на Украине объяснили причину появления большого числа уклонистов. Пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк объяснила, что это связано со «снижением мотивационного ресурса» у граждан из-за того, что военные действия длятся уже больше года.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий