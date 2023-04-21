На Украине пограничники поймали переодетого в женщину мужчину

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины поймали в Одесской области мужчину, переодевшегося в женскую одежду, чтобы сбежать из страны. Об этом ведомство сообщило в Telegram.

© Lenta.ru

Пограничники встретили женщину, которая носила солнцезащитные очки в темное время суток. Она оказалось мужчиной, который вернулся на Украину перед Пасхой и пытался вновь уехать за границу после праздника. Сотрудники погранслужбы вручили ему повестку.

18 апреля Служба безопасности Украины (СБУ) задержала проводника поезда «Запорожье — Перемышль», который организовывал выезд мужчин призывного возраста за границу. Он прятал в вентиляционной шахте, где они должны были находиться во время прохождения паспортного контроля.