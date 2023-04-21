В США озвучили объем общей военной помощи НАТО Украине

Министр обороны США Ллойд Остин оценил объем военной помощи Украине, которая была оказана государствами НАТО с февраля прошлого года, в $55 млрд. Об этом он проинформировал в преддверии очередного заседания контактной группы по Украине, которое проходит в Рамштайне, передает ТАСС.

Ранее Пентагоном был объявлен новый пакет военной помощи Украине на сумму 325 миллионов долларов.

Как стало известно, Киеву будут переданы боеприпасы для артиллерии и реактивных систем залпового огня HIMARS, снаряды калибра 155 и 105 миллиметров,

управляемые ракеты для боевых машин пехоты Bradley и другое вооружение.

Госсекретарь Энтони Блинкен по поручению президента США Джо Байдена выделит соответствующий объем средств.