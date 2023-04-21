В США озвучили объем общей военной помощи НАТО Украине
Министр обороны США Ллойд Остин оценил объем военной помощи Украине, которая была оказана государствами НАТО с февраля прошлого года, в $55 млрд. Об этом он проинформировал в преддверии очередного заседания контактной группы по Украине, которое проходит в Рамштайне, передает ТАСС.
Ранее Пентагоном был объявлен новый пакет военной помощи Украине на сумму 325 миллионов долларов.
Как стало известно, Киеву будут переданы боеприпасы для артиллерии и реактивных систем залпового огня HIMARS, снаряды калибра 155 и 105 миллиметров,
управляемые ракеты для боевых машин пехоты Bradley и другое вооружение.
Госсекретарь Энтони Блинкен по поручению президента США Джо Байдена выделит соответствующий объем средств.
Также ранее стало известно, что министр обороны Испании Маргарита Роблес намерена объявить о поставке Украине средств для «обеспечения защиты на море» во время заседания контактной группы на американской авиабазе «Рамштайн».