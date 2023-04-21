Обзор иноСМИ: как Украина уничтожает рынок ЕС и новое кибероружие Китая

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FT: Китай создает кибероружие для захвата вражеских спутников

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В Китае начали разработку кибероружия, позволяющего захватывать спутники других стран. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на утечку секретных документов Пентагона.

Разведка США пришла к выводу, что новое сложное кибероружие КНР сможет делать спутники бесполезными для передачи данных или наблюдения в военное время. Оно позволит проводить кибератаки с имитацией сигналов операторов вражеских спутников, в итоге аппараты будут неправильно функционировать в «критические моменты сражения».

WP: США уговаривали Киев сдать Артемовск

Спустя несколько месяцев после мрачных предупреждений из Вашингтона о том, что Украина не сможет удержать Артемовск от натиска России, украинские войска все еще цепляются за западную окраину города «в ходе самого продолжительного и самого кровопролитного сражения», пишет The Washington Post.

Утечка секретных файлов Пентагона продемонстрировала, что оценки США в отношении Артемовска были мрачными еще в январе. Из документов следует, что Вашингтон предупреждал Украину о возможном окружении ВСУ в Артемовске, предлагал Киеву сократить потери и отпустить город. Американские власти сообщили украинским коллегам, что ВСУ попадут в котел, если не оставят Артемовск в течение февраля.

«Украинская пшеница уничтожает европейский рынок»

В Словакии вступил в силу запрет на ввоз зерна и других сельскохозяйственных продуктов из Украины, аналогичные меры также приняты Польшей, Венгрией и Болгарией. Председатель Сельскохозяйственного союза Чехии Мартин Пиха заявил порталу iROZHLAS, что «украинская пшеница уничтожает европейский рынок».

По данным Пихи, на складах у чешских фермеров сейчас хранится на 40 процентов больше зерна, чем в 2022 году, - всего более двух с половиной миллионов тонн. Он объяснил это увеличением экспорта украинского зерна в ЕС. Из-за наплыва украинской пшеницы цена на чешскую пшеницу резко упала - до 4200 крон (около 16 тысяч рублей) за тонну. Этот уровень не покрывает производственных затрат фермеров. Пиха подчеркнул, что в отличие украинской чешская пшеницы высокого качества, в ней очень низкий уровень остатков пестицидов, кроме того, чешские фермеры ведут очень тщательный контроль за микотоксинами (токсичными веществами, вырабатываемыми некоторыми видами плесневых грибов).

Высокие отношения военных России и Китая

Министры обороны России и Китая провели официальную встречу в Москве, на которой подчеркнули высокий уровень отношений между военными двух стран, договорились об углублении военного сотрудничества и подчеркнули взаимную поддержку по основным интересам. Об этом сообщает Global Times.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и министр национальной обороны Китая Ли Шанфу согласились, что под стратегическим руководством Си Цзиньпина и Владимира Путина «всестороннее стратегическое партнерство России и Китая в новую эру продолжает развиваться на высоком уровне, при тесном сотрудничестве и координации вооруженных сил двух стран, демонстрируя плодотворные результаты». Министры договорились продолжать поддерживать тесные контакты на высшем уровне, совершенствовать механизм военных обменов, а также «расширять сотрудничество между театрами военных действий, военными службами и академиями».

В Японии подтвердили планы G7 «почти полностью» запретить экспорт в РФ

Страны «Большой семерки» (G7) рассматривают возможность почти полного запрета экспорта в Россию. Как сообщает Reuters, информацию об этом агентству Kyodo подтвердили источники в правительстве Японии.