$81.62-0.0489.46+0.09

В Армении заявили, что не пытаются помочь России обойти западные санкции

3

Армения не предпринимает шагов для помощи России в обходе западные санкции. Республика действует в рамках соглашений Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом в пятницу заявил журналистам министр экономики Армении Ваан Керобян.

В Армении заявили, что не пытаются помочь России обойти западные санкции
© Пресс-служба экономики Республики Армения

"Мы никоим образом не пытаемся помочь нашим российским партнерам обходить санкции. Мы пытаемся сохранить положения соглашения с ЕАЭС, но и добиться того, чтобы армянские компании не подпали под вторичные санкции", - сказал он.

Керобян напомнил, что Армения находится в одной таможенно-экономической зоне с Россией, а это значит, что перемещение товаров между странами свободное". По словам главы ведомства, армянская сторона ведет переговоры с американскими и европейскими партнерами, "разъясняя ситуацию, чтобы армянские компании не подпали под санкции".

3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий