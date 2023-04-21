В Армении заявили, что не пытаются помочь России обойти западные санкции

Армения не предпринимает шагов для помощи России в обходе западные санкции. Республика действует в рамках соглашений Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом в пятницу заявил журналистам министр экономики Армении Ваан Керобян.

"Мы никоим образом не пытаемся помочь нашим российским партнерам обходить санкции. Мы пытаемся сохранить положения соглашения с ЕАЭС, но и добиться того, чтобы армянские компании не подпали под вторичные санкции", - сказал он.

Керобян напомнил, что Армения находится в одной таможенно-экономической зоне с Россией, а это значит, что перемещение товаров между странами свободное". По словам главы ведомства, армянская сторона ведет переговоры с американскими и европейскими партнерами, "разъясняя ситуацию, чтобы армянские компании не подпали под санкции".