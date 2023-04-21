СМИ: диверсанты могли уйти с места ЧП на «Севпотоках» на подводном аппарате

Совершившие диверсию на «Северных потоках» должны были иметь доступ к автономному и быстроходному подводному аппарату, схожим с теми, которые используют современные военно-морские силы (ВМС). Как пишет РИА Новости, об этом агентству Bloomberg заявил один из самых опытных дайверов ВМС Дании.

По его словам, операция по установке взрывчатки и безопасному всплытию заняла бы у дайвера несколько часов. По этой причине надводному судну пришлось бы оставаться относительно неподвижным в течение нескольких часов в ожидании команды водолазов. Это привлекло бы нежелательное внимание или было замечено следователями позднее. Незаметно провести операцию можно бы было с помощью подводного аппарата, который позволил бы диверсантам незаметно покинуть место происшествия.

Специалист также отметил, что без точных координат или технологий слежения поиск трубопроводов был бы сложной задачей для диверсантов. Он добавил, что «заряды, которые, вероятно, весили сотни фунтов, были размещены у нижней части труб».

ВМС Дании считают гипотезу специалиста рациональной, поскольку без аппарата водолазам было бы сложно провести на глубине необходимое время и остаться незамеченными.

Напомним, что в конце сентября прошлого года на двух российских экспортных газопроводах произошел взрыв. Несколько европейских стран допустили, что это была целенаправленная диверсия. Генпрокуратурой РФ было инициировано дело об акте международного терроризма.