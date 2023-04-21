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41 минуту назад

Президент Италии назвал ошибкой отмену российской культуры

Елена Прошина

Итальянский президент Серджо Маттарелла назвал ошибочными попытки отмены российской культуры, так как она является неотъемлемой частью европейской. Об это пишет РИА Новости со ссылкой на Corriere della Sera.

Президент Италии назвал ошибкой отмену российской культуры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он подчеркнул, что отношение к культурам должно быть открытым и любознательным, а не закрытым и ограниченным. Попытками отменить русскую культуру пытаются «обратным порядком свалить вину на продукты многовековой истории».

Маттарелла также отметил, что культуру губит стандартизация и конформизм, а искусство стремится предложить себя как видение, которое сосуществует и развивается вместе с другими.

«Культуру убивает даже то, чему мы подчиняемся бессознательно или по своей вине из умственной лени, из оппортунизма», — подчеркнул Маттарелла.

Ранее в Италии были отменены выступления ряда российских артистов. В частности, концертов лишились дирижер Валерий Гергиев, танцор Сергей Полунин, пианистка Валентина Лисица. Такое положение дел вызвало бурную реакцию общественности.

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