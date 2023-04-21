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Страны НАТО обсудят в Рамштайне предоставление Украине различных типов самолетов

Страны НАТО и их партнеры обсудят на встрече контактной группы по Украине в Рамштайне предоставление Украине различных типов самолетов. Об этом заявил в пятницу генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг по прибытии на эту встречу. Его выступление транслировала пресс-служба НАТО.

Страны НАТО обсудят в Рамштайне предоставление Украине самолетов
© globallookpress.com

"Что касается самолетов, страны НАТО - Польша, Словакия - уже поставили Киеву ряд самолетов МиГ-29, идет дискуссия о предоставлении других типов самолетов, это будет обсуждаться на встрече сегодня", - сказал Столтенберг.

"Мы должны постоянно оценивать [военные потребности Украины] и постоянно совещаться, но речь идет не только о предоставлении новых систем вооружений, но и о поддержании в рабочем состоянии уже имеющихся систем", - сказал он.

Столтенберг подчеркнул, что боевые действия на Украине, с точки зрения НАТО, превратились в войну на истощение, "а это война логистики и снабжения". "Возможно, вопросы обеспечения логистики не столь интересны, но от нее сейчас зависит успех на поле боя", - заявил он, подчеркнув, что именно поэтому страны НАТО сейчас сосредоточены на обеспечении поставок запчастей и обеспечении обслуживания поставляемых Украине различных систем вооружений.

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