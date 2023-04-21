Фон дер Ляйен пряталась в подвале во время визита в Киев

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен скрывалась в подвале, когда приехала на Украину с рабочим визитом. Об этом узнали корреспонденты Financial Times.

Напомним, что в начале февраля текущего года еврочиновница посетила Киев с группой еврокомиссаров. Они намеревались обсудить «углубление сотрудничества» с украинской стороной. Однако намеченным планам помешала воздушная тревога.

«Встречи были ненадолго прерваны, когда над украинской столицей прозвучали сирены воздушной тревоги, заставив председателя комиссии укрыться в подвале», — добавили журналисты.