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Financial Times: глава ЕК фон дер Ляйен провела командировку на Украине в подвале

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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен скрывалась в подвале, когда приехала на Украину с рабочим визитом. Об этом узнали корреспонденты Financial Times.

Фон дер Ляйен пряталась в подвале во время визита в Киев
© globallookpress.com

Напомним, что в начале февраля текущего года еврочиновница посетила Киев с группой еврокомиссаров. Они намеревались обсудить «углубление сотрудничества» с украинской стороной. Однако намеченным планам помешала воздушная тревога.

«Встречи были ненадолго прерваны, когда над украинской столицей прозвучали сирены воздушной тревоги, заставив председателя комиссии укрыться в подвале», — добавили журналисты.

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Ранее депутат Европарламента Мик Уоллес обратил внимание, что Евросоюз обостряет конфликт на Украине, одновременно требуя от Китая его завершить. На этом фоне он сделал вывод о лицемерии объединения.

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