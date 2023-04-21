Министр обороны ФРГ Писториус: Время обсуждать вступление Украины в НАТО еще не пришло
Обсуждать вопрос о вступлении Украины в НАТО в настоящее время не стоит. Такое мнение выразил глава немецкого министерства обороны Борис Писториус.
"Сейчас не время принимать решения по этому вопросу", - заявил Писториус во время выступления на телеканале ZDF.
Министр добавил, что для начала на территории Украины должен закончится вооруженный конфликт. Затем, по его словам, необходимо тщательно проанализировать все аспекты возможного вступления Киева в альянс. Он подчеркнул, что блок не может принять Украину "просто из чувства солидарности".
Ранее руководство НАТО неоднократно заявляло, что не против вступления Украины в альянс. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что одной из целей спецоперации является отказ Киева от членства в НАТО.