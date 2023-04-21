Писториус: Время обсуждать вступление Украины в НАТО еще не пришло

Обсуждать вопрос о вступлении Украины в НАТО в настоящее время не стоит. Такое мнение выразил глава немецкого министерства обороны Борис Писториус.

"Сейчас не время принимать решения по этому вопросу", - заявил Писториус во время выступления на телеканале ZDF.

Министр добавил, что для начала на территории Украины должен закончится вооруженный конфликт. Затем, по его словам, необходимо тщательно проанализировать все аспекты возможного вступления Киева в альянс. Он подчеркнул, что блок не может принять Украину "просто из чувства солидарности".