Российские военные взяли в котел группировку ВСУ в Артемовске

Российские военные взяли в котел группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске. Об этом заявил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин, передает ТАСС.

По его словам, бойцы частной военной кампании «Вагнер» вышли к дороге Артемовск — Часов Яр, по которой шло снабжение группировки противника, и взяли под контроль несколько сотен метров полосы. Гагин добавил, что теперь снабжение гарнизона ВСУ стало невозможным. «Таким образом, крышка котла, по сути, захлопнулась», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что при поддержке регулярных частей Вооруженных сил России бойцам ЧВК «Вагнер» удалось закрепиться на трассе Артемовск (дореволюционное название, принятое на Украине — Бахмут) — Часов Яр. По данным военного корреспондента Андрея Руденко, бойцы ЧВК взяли под контроль около 500 метров дороги.