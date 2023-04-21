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Армия Судана потребовала полной капитуляции спецназа

Армия Судана отказалась вести переговоры с силами быстрого реагирования (спецназ), передает Euronews.

Армия Судана потребовала полной капитуляции спецназа
© globallookpress.com

«Не будет никаких вооруженных сил вне военной системы», — заявили в суданской армии за несколько часов до истечения срока перемирия, потребовав полной капитуляции спецназа.

Ранее армия Судана объявила о расширении боевых операций против спецназа. Несмотря на эскалацию ситуации, урегулировать конфликт пытался официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик.

15 апреля стало известно о столкновениях в Судане между регулярной армией и Силами быстрого реагирования.

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