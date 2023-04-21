Армия Судана потребовала полной капитуляции спецназа
Армия Судана отказалась вести переговоры с силами быстрого реагирования (спецназ), передает Euronews.
«Не будет никаких вооруженных сил вне военной системы», — заявили в суданской армии за несколько часов до истечения срока перемирия, потребовав полной капитуляции спецназа.
Ранее армия Судана объявила о расширении боевых операций против спецназа. Несмотря на эскалацию ситуации, урегулировать конфликт пытался официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик.
15 апреля стало известно о столкновениях в Судане между регулярной армией и Силами быстрого реагирования.