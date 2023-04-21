На Украине допустили продление военного положения

Народный депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что на Украине в очередной раз продлят военное положение на 90 дней. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По данным Железняка, такое решение будет принято 19 мая. Продленное военное положение будет действовать до середины августа 2023 года.

Депутат добавил, что на такой же срок парламент продлит мобилизацию.

Железняк подчеркнул, что с начала украинского кризиса власти уже шесть раз продлевали военное положение.

Пока действует военное положение, украинские власти вправе ограничивать свободу передвижения людей и транспортных средств.

Они могут вводить трудовую повинность, принудительно отчуждать частную собственность и переводить организации на работу в пользу обороны.