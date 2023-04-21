Kyodo: запрет на продажу б/у машин в РФ может вызвать проблемы для предприятий

Запрет на продажу б/у машин в Россию в рамках возможного полного запрета экспорта из стран G7 может вызвать проблемы для предприятий в самой Японии, отмечает агентство Kyodo.
"Если японское правительство не ограничится нынешним (запретом) на люксовые автомобили, расширив его до легковых и подержанных, это скажется на предприятиях внутри Японии и на экономике японских регионов. Есть вероятность, что запретят шины, косметику, одежду", - указано в сообщении.
Страны "большой семерки" (G7) обсуждают практически полный запрет экспорта в Россию. Западные политики опасаются, что подобная жесткая мера вызовет острое неприятие среди продолжающих торговлю с Россией компаний, приведет к ответным санкциям Москвы и еще сильнее сблизит ее с Пекином.
Ранее министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура отказался комментировать идею полного прекращения экспорта в Россию в рамках G7.