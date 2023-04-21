$81.62-0.0489.46+0.09

Kyodo: запрет на продажу б/у машин в Россию может вызвать проблемы для предприятий

14

Запрет на продажу б/у машин в Россию в рамках возможного полного запрета экспорта из стран G7 может вызвать проблемы для предприятий в самой Японии, отмечает агентство Kyodo.

Kyodo: запрет на продажу б/у машин в РФ может вызвать проблемы для предприятий
© Илья Наймушин/РИА «Новости»

"Если японское правительство не ограничится нынешним (запретом) на люксовые автомобили, расширив его до легковых и подержанных, это скажется на предприятиях внутри Японии и на экономике японских регионов. Есть вероятность, что запретят шины, косметику, одежду", - указано в сообщении.

Страны "большой семерки" (G7) обсуждают практически полный запрет экспорта в Россию. Западные политики опасаются, что подобная жесткая мера вызовет острое неприятие среди продолжающих торговлю с Россией компаний, приведет к ответным санкциям Москвы и еще сильнее сблизит ее с Пекином.

Ранее министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура отказался комментировать идею полного прекращения экспорта в Россию в рамках G7.

14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий