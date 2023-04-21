Kyodo: запрет на продажу б/у машин в РФ может вызвать проблемы для предприятий

"Если японское правительство не ограничится нынешним (запретом) на люксовые автомобили, расширив его до легковых и подержанных, это скажется на предприятиях внутри Японии и на экономике японских регионов. Есть вероятность, что запретят шины, косметику, одежду", - указано в сообщении.